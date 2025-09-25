Haberler

Antalya'da Çöp Alanında Yangın Çıktı, Ekipler Müdahale Etti

Güncelleme:
Aksu ilçesinde bulunan Kundu Mahallesi'nde çöp ve molozların yer aldığı alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, itfaiye ekipleri tarafından seralara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası bölge siyah bulutlarla kaplandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çöp ve molozların bulunduğu alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Kundu Mahallesi'nde seralara yakın bölgeye dökülen atıkların bulunduğu yerde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ile polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, müdahale ederek alevler seralara sıçramadan yangını söndürdü.

Yanan plastikler nedeniyle mahallenin üzerini siyah bulut kapladı.

Bazı kişilerin yangını izlemesi dikkati çekti.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
