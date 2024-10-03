Antalya'da Coğrafi İşaretli Ürünlerle Gastronomi Turizmi Gelişiyor

Antalya'daki bazı otellerde sunulan coğrafi işaretli ürünlerle hem Türk mutfağı tanıtılıyor hem de turistlerin damaklarında unutamadıkları tatlar bırakılıyor.

Bu yıl 9 ayda 14 milyondan fazla yabancı misafirin ağırlandığı Antalya'da, deniz, kum, güneş, tarih ve doğal güzelliklerin yanı sıra gastronomi alanında yapılan çalışmalarla turizm yelpazesi çeşitlendiriliyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) üç yıl önce başlattığı çalışma kapsamında, otellerde dünya mutfaklarının yanı sıra özellikle coğrafi işaretli ürünler sunuluyor.

Şefler menülerinde Gaziantep baklavasından Kahramanmaraş tarhanasına, Antalya piyazından Antakya zılk sarmasına, İzmir boyozundan Osmaniye'nin yoğurtlu köbbesine, Adana kebabından Muğla'nın Çaykaması böreğine, Zonguldak'ın beyaz baklavasından Bartın'ın pirinçli mantısına kadar Anadolu'nun coğrafi işaretleri lezzetlerine de yer veriyor.

Mutfaklarda titizlikle hazırlanan lezzetler, yemeğin ismi ve hangi şehrin ürünü olduğu bilgisiyle turistlere sunuluyor.

"Mutfaklarımız ciddi anlamda ilgi görüyor"

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, turizmin çeşitlendirilmesinde gastronominin ciddi rol oynadığını söyledi.

Otellerin restoranlarında tüm Anadolu coğrafyasının yemeklerini sunmaya çalıştığını belirten Kavaloğlu, "Coğrafi imza atılmış tüm lezzetleri, turistlere tattırıyoruz ve tanıtıyoruz. Mutfaklarımız ciddi anlamda ilgi görüyor. Turizmin çeşitlendirilmesine gastronomi ve coğrafi işaretli ürünler ciddi katkı veriyor." dedi.

Hollanda'dan ailesiyle Antalya'ya tatile gelen Tessa Kocken ise otelde sunulan yemeklerin kendisini şaşırttığını, bazı lezzetleri çok beğendini söyledi.

Birçok ilin kültürünü de görme imkanı bulduğunu anlatan Kocken, "18 yıldır Türkiye'ye geliyorum. Yemeklerini, kültürünü, misafirperverliklerini seviyorum." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Hasan Hüseyin, Türkiye'nin birçok lezzetini tatma imkanı bulduklarını, özellikle sarmayı çok sevdiğini dile getirdi.

"81 şefle 81 tescilli ürünü hazırlıyoruz"

Limak Lara Deluxe Hotel ve Resort Otelin mutfak şefi Halil Gökmenoğlu, turistlere özel menüler çıkardıklarını anlattı.

Coğrafi işaretli bazı ürünlerin menülerinde yer aldığını ifade eden Gökmenoğlu, şunları söyledi:

"Haftada bir defa 81 şefle 81 tescilli ürünü hazırlıyoruz. Ancak her gün menüde 50 civarında ilimizin tescilli yemekleri yer alıyor. Gençlerimiz, birçok Anadolu yemeğini bilmiyor. Misafirlere coğrafi işaretli ürünlerimizi anlatıp, tatmalarını sağlıyoruz. Tarihsel geleneğimize, sunuma önem veriyoruz. 'Sırf bu yemekler için tatile geldim.' diyen misafirlerimiz var. Gastronomi, turizmin önemli ayaklarından biri. Tatile çıkan turist belki 5-6 gün kalıyor, tüm illeri gezme fırsatı bulması zor. Anadolu'nun tescilli lezzetlerini turistin ayağına getiriyoruz."

Bazı turistlerin beğendikleri tescilli lezzetlerin tarifini istediğini anlatan Gökmenoğlu, mutfağın yüzde 60'ının kadın şeflerden oluştuğunu, bu yemekleri hazırlamanın meşakkatli olduğunu kaydetti.

Şeflerden Fatma Kaçmaz da Adana yöresinin lezzetlerini çıkardığını, kebap ve bici bici tatlısının sevildiğini ifade etti.

Rukiye Zorlu ise Ege mezelerini çıkardığını, özellikle humus ve haydarinin çok tercih edildiğini belirtti.