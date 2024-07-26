Antalya'da çocuklara çiftçilik ve gıda konusunda bilgi verildi
Antalya'nın Elmalı ilçesinden gelen çocuklara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilik ve gıda konusunda bilgi verildi. İl Müdürü Fırat Erkal, çocuklara tarımın ve çiftçiliğin önemini anlattı ve gelecekte tarımın daha da kıymetli bir meslek olacağını belirtti. Projenin devamında diğer ilçelerdeki çocuklar da üretim alanlarını inceleyecek.
Antalya'da "Küçük Çiftçiler Projesi kapsamında Elmalı ilçesinden gelen çocuklara çiftçilik ve gıda konusunda bilgi verildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında çocuklar, İl Müdürü Fırat Erkal ile bir araya geldi.
Çocuklara gıdanın önemini anlatan Erkal, "Gıdayı çiftçi olan anne ve babalarınız üretiyor. Gelecekte de 'ailemin mesleğini devam ettirmek istiyorum' diyen sizler üreteceksiniz. Tarımın ve çiftçiliğin önemi dünyada her geçen gün artıyor, gelecekte tarım ve çiftçilik daha da kıymetli bir meslek olacak." dedi.
Projenin devamında diğer ilçelerdeki çocuklar da kent merkezine gelerek, üretim alanlarını inceleyecek.