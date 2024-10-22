Antalya'da Çocuk Parkındaki Yangın Cep Telefonu Kameralarına Yansıdı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir çocuk parkında çocukların atıkları tutuşturarak çıkardığı yangın, cep telefonuyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri duruma müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
ANTALYA'da bir çocuk parkında çocukların atıkları tutuşturarak çıkardığı yangın, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Konuksever Mahallesi 805 sokak üzerinde bulunan Muratpaşa Belediyesi'ne ait İbrahim Tunç Çocuk Parkı'nda çıktı. Parka gelen çocuklar, buradaki atıkları çakmakla tutuşturup yaktı. Olayı gören mahallelinin durumu bildirmesi üzerine parka gelen itfaiye ekibi, parktaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı. Ekipler, yangını kimin çıkardığını araştırıyor.
Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,
Yerel Haberler Cep Telefonu Muratpaşa Güvenlik İtfaiye Antalya 3-sayfa Güncel Çevre Yaşam Çocuk
Sıcak Gelişme:
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, Bahçeli’nin Öcalan'la ilgili çağrısı sonrası olağanüstü toplandı.