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Antalya'da Çocuk Parkındaki Yangın Cep Telefonu Kameralarına Yansıdı

Antalya'da Çocuk Parkındaki Yangın Cep Telefonu Kameralarına Yansıdı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir çocuk parkında çocukların atıkları tutuşturarak çıkardığı yangın, cep telefonuyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri duruma müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

ANTALYA'da bir çocuk parkında çocukların atıkları tutuşturarak çıkardığı yangın, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Konuksever Mahallesi 805 sokak üzerinde bulunan Muratpaşa Belediyesi'ne ait İbrahim Tunç Çocuk Parkı'nda çıktı. Parka gelen çocuklar, buradaki atıkları çakmakla tutuşturup yaktı. Olayı gören mahallelinin durumu bildirmesi üzerine parka gelen itfaiye ekibi, parktaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı. Ekipler, yangını kimin çıkardığını araştırıyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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