Antalya'da Çocuk Parkında Silahlı Saldırı

Antalya'da Çocuk Parkında Silahlı Saldırı
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Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir çocuk parkında, alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada Kerem A., Tahir Arpagünü'yü bacağından vurarak yaraladı. Olay sonrası Kerem A. motosikletle kaçtı, polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

ANTALYA'da bir çocuk parkında Kerem A., 5 bin liralık alacak nedeniyle tartıştığı Tahir Arpagünü'yü (22), tabancayla bacağından vurdu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3400 Sokak'taki çocuk parkında meydana geldi. Kerem A., iddiaya göre alacağı olan 5 bin TL'yi almak için Tahir Arpagünü'nün evinin yakınındaki parka gitti. Bir süre konuşan Kerem A. ile Arpagünü arasında tartışma meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Kerem A., yanında taşıdığı tabancayla 2 el ateş ederek, Arpagünü'nü sol bacağından yaraladı. Bir süre yaralı Arpagünü'nün yanında bekleyen Kerem A., daha sonra motosikletle olay yerinden hızla kaçtı. Tabanca sesini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tahir Arpagünü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekibi, kaçan Kerem A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

'BAŞINA SİLAH DAYAMIŞTI'

Olayı gören Bilal Türk, "İlk başta bir patlama sesi duyduk. Sonra perdeyi araladığımızda bir kişi yerde oturan kişinin başına silah dayamıştı. Aralarında hararetli şekilde konuşmalar oluyordu. Biz de tedirgin olarak çocukları uzak odaya aldık, hemen polisi aradık. Ekipler gelene kadar yaralama olayını gerçekleştiren kişi kaçtı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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