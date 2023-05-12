Antalya'da çocuğun zehirlenmesine yol açan köfteyi satan iş yerine 6 bin lira ceza verildi

Antalya'nın Serik ilçesinde 7 yaşındaki Ayşe Sare Dalıç'ın zehirlenmesine yol açan son kullanma tarihi geçmiş köfteyi satan zincir market şirketine 6 bin lira ceza verildi.

Serik ilçesinde ikamet eden avukat Hüseyin Dalıç, geçen yıl 14 Temmuz'da Boğazkent Mahallesi'ndeki bir zincir marketten paketlenmiş köfte satın aldı.

Köfteleri tüketen Dalıç'ın 7 yaşındaki kızı Ayşe Sare, bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Zehirlenme yaşadığı tespit edilen Ayşe Sare, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Paketteki köftenin son kullanma tarihinin geçtiğini belirleyen baba Dalıç, önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Alo Gıda Hattı'na şikayette, ardından da cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Dalıç, Serik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tarihi geçmiş köfteyi satan şirkete yönelik tazminat davası açtı. Dava sonucunda, marketi işleten şirkete 6 bin lira tazminat cezası verildi.

Mahkeme gerekçeli kararında, "Bakanlığın yaptığı denetimde her ne kadar şikayet konusu köftelere rastlanmasa da denetim esnasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlere rastlandığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla davalı şirketin ayıplı ürünü satışa sunmuş olması karşısında illiyet bağının olmadığından söz edilemez." ifadelerine yer verildi.

Baba Dalıç, AA muhabirine, iş yeri yönetiminin, olayın ardından kendilerinden özür dilediğini söyledi.

Başka çocukların da aynı şekilde zarar görmemesi için şikayette bulunduklarını belirten Dalıç, "Bir nebze olsun o zincir marketlere ders olması içindi. Yalnız hükmedilen tazminat miktarı yaşanan olaylar göz önüne alındığında düşük olduğunu düşünüyoruz. Bunun içinde itirazımızı yaptık. Herkesin hakkını aramasını istiyoruz." dedi.