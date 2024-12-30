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Antalya'da Cittaslow Projesi Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da Cittaslow Projesi Çalışmaları Devam Ediyor
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Antalya'nın Yeşilbayır Mahallesi, Uluslararası Sakin Kentler Birliği'ne (Cittaslow) üye çalışmalar kapsamında pilot bölge olarak seçildi. Mahallede yapılan toplantıda proje hedefleri, uluslararası temsil gücü ve sürdürülebilir gelişim konuları değerlendirildi.

Antalya'da Uluslararası Sakin Kentler Birliği'ne (Cittaslow) üye çalışmaları kapsamında pilot bölge seçilen Yeşilbayır Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mahallede, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Cittaslow Metropol Antalya Koordinatörü Cansel Tuncer, Cittaslow Türkiye Ağı Teknik Koordinatörü Lokman Atasoy, Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ve ilgili daire başkanlıklarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Cittaslow Metropol Projesi'nin mevcut durumu, gelecek vizyonu, sürdürülebilir kentsel gelişim hedefleri ile yeni hedefler değerlendirildi. Ayrıca, uluslararası düzeydeki temsilin güçlendirilmesi ve Cittaslow hareketinin Antalya'nın yerel değerleriyle uyumlu bir şekilde geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Tuncer, toplantıda yaptığı konuşmada, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Cittaslow Metropol ağına tam üyelik sürecini başarıyla tamamlayacaklarını anlatan Tuncer, "Antalya, Cittaslow Metropol Projesi ile sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde örnek bir metropol şehir olma yolunda ilerliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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