Antalya'da Cırnık Köprüsü'nden düşen şahıs hayatını kaybetti

Antalya'da düştüğü Cırnık köprüsünden düşen ve çayın ortasında bitkin şekilde itfaiye botuyla kurtarılan şahıs ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.40 sırasında Serik Caddesi Düden Çayı üzerinde bulunan Cırnık Köprüsü'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde köprü üzerine gelen 53 yaşındaki Hüseyin Asan, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 10 metre yüksekliğinden çaya düştü. Suya birinin düştüğünü ve sürüklendiğini gören bölgedeki inşaat işçileri Asan'ı kurtarmak için seferber oldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bir işçi elinde simitle suya girip şahsı kurtarmaya çalıştı. Ayağı yosunlara dolanan ve batmaya başlayan işçi, arkadaşları tarafından kıyıya çekildi. Çayın ortasında yosunlara takılı kalan Asan, için itfaiye ekipleri hazırlık yapıp hemen botla çaya girdi. Kısa sürede Asan'ın yanına ulaşan itfaiye şahsı bota aldı. Bilinci yerinde olmayan şahıs, sedyeye alınıp hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ambulans ve hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Asan, hayatını kaybetti.

İşçilerden Taner Çavdar, kahvaltı yaptıkları sırada bir şahsın suya düşme sesini duyduklarını dile getirerek," 'İmdat imdat dedi', çayın ortasına sürüklendi ve yosunlara dolaştı. Arkadaşımız simitle suya atladı. Bizde baya bir uğraştık, arkadaşımız da batmaya başladı onu zor kurtardık. Yoksa oda gidecekti" dedi.

Haşmet Dündar ise şahsı kurtarmak için mücadele ettiklerini ifade ederek, "Ama bir şey elde edemedik. Yosunlar bizi aşağı doğru batırdı. 'İmdat' diye seslendi, elimizden bir şey gelmedi" dedi. - ANTALYA