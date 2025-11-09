Antalya'da Cinayet Şüphelisi Tutuklandı
Antalya'da Tahsin Göker'in bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Eyüp T. mahkemece tutuklandı, arkadaşı H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya'da Tahsin Göker'in kalbinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen iki şüpheliden bıçağı kullandığı öne sürülen Eyüp T., mahkemece tutuklanırken, arkadaşı H.S. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel