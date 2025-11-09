Antalya'da Cinayet Şüphelisi Tutuklandı

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Antalya'da Tahsin Göker'in kalbinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen iki şüpheliden bıçağı kullandığı öne sürülen Eyüp T., mahkemece tutuklanırken, arkadaşı H.S. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.