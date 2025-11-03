Haberler

Antalya'da Cinayet: Kornealar Bağışlandı

Güncelleme:
Antalya'da bıçakla saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ali Haydar Özyıldırım'ın cenazesi aile üyeleri tarafından alındı. Cenazede, Özyıldırım'ın kornealarının bağışlandığı öğrenildi. Cinayet şüphelisi Sedat Demirören'in, kurbanını takip eden biri sandığı için tartışma çıktığı ifadesinde belirtildi.

KORNEALARI BAĞIŞLANDI

Antalya'da parkta bıçakla çevresine saldıran Sedat Demirören'in göğsünden tek bıçak darbesiyle öldürdüğü Ali Haydar Özyıldırım'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ağabeyi Hasan Özyıldırım ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenaze teslim alındığı sırada ağabey Hasan Özyıldırım ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Ali Haydar Özyıldırım'ın kornealarının ise yakınları tarafından bağışlandığı öğrenildi.

'BENİ TAKİP EDEN KİŞİ SANDIM'

Diğer yandan cinayet şüphelisi Sedat Demirören'in ifadesi ortaya çıktı. Demirören'in, "Eski karımın beni takip ettirdiğini düşünüyordum. Parkta bulunduğum esnada bu kişiyi görünce, beni takip eden kişi sandım. Aramızda biraz tartışma çıktı. Elini beline atınca ben de kendimi korumaya çalıştım" dediği belirtildi.

BAŞKALARINA SALDIRDIĞI SIRADA YAKALANDI

Sedat Demirören'in, olayı gerçekleştirip kaçtıktan sonra başka kişilere de saldırdığı belirtildi. Demirören'in, polis tarafından aranırken Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde, elindeki bıçakla insanlara saldırdığı, bu sırada ekipler tarafından yakalandığı belirtildi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
