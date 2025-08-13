Antalya'da Cinayet: Cesedin Kimliği Belirlendi
Alanya'da M.U.'nun öldürdüğünü söylediği arkadaşının cesedi tespit edildi. 28 yaşındaki Abdulcebbar Yıldız'a ait olduğu öğrenildi. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Antalya'nın Alanya ilçesinde M.U.'nun öldürdüğünü söylediği arkadaşının kimliği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Abdulcebbar Yıldız'a (28) ait olduğu tespit edildi. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel