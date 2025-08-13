Antalya'da Cinayet: Cesedin Kimliği Belirlendi

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde M.U.'nun öldürdüğünü söylediği arkadaşının kimliği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Abdulcebbar Yıldız'a (28) ait olduğu tespit edildi. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.