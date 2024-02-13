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Antalya'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

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Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam öldü, eşi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam öldü, eşi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi 5020 Sokak'taki evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durdu Taban, kendi imkanları ile dışarı çıkmayı başardı, eşi Ali Osman Taban (75) ise evde mahsur kaldı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde mahsur kalan Ali Osman Taban'ın cansız bedenine ulaşıldı. Taban'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dumandan etkilenen Durdu Taban ise ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taban'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yaşlı çiftin 20 yıl önce Konya'dan Serik ilçesine taşındığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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