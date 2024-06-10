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Antalya'da çıkan yangında mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı

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Antalya'da bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, binanın üst katında mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın müdahale ile söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

ANTALYA'da 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında, binanın 3'üncü katında mahsur kalan anne ile oğlu, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Yan ise müdahale ile söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Barış Mahallesi 2895 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Nedeni bilinmeyen yangının başladığı evin mutfağında bulunan Nilüfer Kılpıkoğu, salonda dumanı fark edince eşi, 2 çocuğu ve kedileriyle birlikte kendilerini dışarı attı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri duman yükselen giriş kata müdahaleye başladı. Aynı apartmanın 3'üncü katında oturan Nurhayat Ç. ve oğlu Aras Ç., binanın içine yayılan duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan anne ve oğluna, merdiven yardımıyla yaklaşıp, yarım saat süren çalışmanın ardından apartmandan çıkardı. Dumandan etkilenen anne ile oğlu, bölgedeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle dakikalar içerisinde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde ve apartmanda maddi hasar meydana geldi.

'MUTFAKTAN ÇIKINCA DUMANI GÖRDÜM, HEMEN ÇOCUKLARI ALDIM'

Yangının başladığı evin sahibi Nilüfer Kılpıkoğlu, "Salonda çıktı muhtemelen, muhtemelen değil oradan çıktı. Ben komşuların sesine fark ettim. Mutfaktan çıkınca dumanı gördüm. Hemen çocukları aldım. O sırada zaten alev aldı" diye konuştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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