Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında iki iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangında alev topuna dönen iş yerine girip malzemeleri kurtarmak için canını tehlikeye atan kişi dikkatlerden kaçmadı.

Antalya'da çıkan yangında iki iş yeri küle döndü. Yangında alev topuna dönen iş yerine girip malzemeleri kurtarmak için canını tehlikeye atan kişi dikkatlerden kaçmadı.

Yangın, saat 07.20 sırasında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerindeki tek katlı iş yerinde çıktı. Kapalı bulunan hırdavatçı dükkanından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Tek katlı çatılı dükkandaki yangın kısa sürede büyüdü ve yandaki iş yerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın üçüncü iş yerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında iki iş yeri de kullanılamaz hale geldi. İş yeri sahipleri Eray Poyraz ve Erdoğan Ekinci büyük üzüntü yaşadı. Yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, iş yerlerinin yanındaki çam ağacının da alev aldığı görüldü. Görüntülerde bir şahsın ise tehlikeye rağmen alevlerin yaklaştığı dükkanından bazı malzemeleri çıkardığı anlar yer aldı.

Telefoncu dükkanı yanan Erdoğan Ekinci, "Yan tarafımdaki hırdavatçı dükkanı kapanmıştı biz ise açıktık. Yangın oradan başladı, kapıyı açamadık, bize sıçradı. 200 binin üzerinde zararımız var." dedi. - ANTALYA