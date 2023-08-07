Antalya'da çıkan yangında ev küle dönerken Kur'an-ı Kerim zarar görmedi

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında müstakil gecekonduda ev tamamen yanarken, Kur'an-ı Kerim ise hiç zarar görmedi. İtfaiye eri, kutsal kitabı öpüp alnına değdirerek mutluluğunu gösterdi.

Antalya'da müstakil gecekonduda çıkan yangında ev küle dönerken, Kur'an-ı Kerim ise hiç zarar görmedi. Kutsal kitabı öpüp alnına değdiren itfaiye erinin mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

Yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları esnasında bir itfaiye eri Kur'an-ı Kerim'i fark etti. Hiç zarar görmeyen Kur'an-ı Kerim'i öpüp alnına koyan erin mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA