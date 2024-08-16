Antalya'da çıkan yangında 70 dönüm zarar gördü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde makilikten orman, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangında, 70 dönüm zarar gördü. Köz ve küllerin arasında yangından kaçmaya çalışan sansar kameralara yansıdı.

Nebiler Mahallesi Köseler mevkiindeki makiliğin iki yerinde, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana, zeytin ve narenciye bahçelerine sıçradı. Yangına ekipler 4 itfaiye aracı, 2 su tankeriyle müdahale etti. Vatandaşlar da ilaçlama motoru ve traktörlerle ekiplerin söndürme çalışmasına yardımcı oldu. 2 saatte söndürülen yangında 70 dönüm alan zarar gördü. Seraların sulama hortumları ile tarım ekipmanları yandı.

Yanan alanda, köz ve küllerin arasından kaçmaya çalışan sansar kameralara yansıdı. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.