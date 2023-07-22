Antalya'da çıkan yangında 2 turist hayatını kaybetti

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde 3 katlı butik otelde çıkan yangında hayatlarını kaybeden Lübnan uyruklu 2 turistin cenazesi alındı. Turistlerin cenazeleri odanın banyosunda bulunurken, olayda 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Turist çiftin yan odada kalan 2 çocuğu ise yangından yara almadan kurtuldu.

Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak üzerindeki 3 katlı bir butik otelde çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine otel çalışanları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin farklı istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi. Dar sokaklar nedeniyle metrelerce hortum çeken ekipler, 1 saat gibi bir sürede yangını kontrol altına alarak, bitişikteki ahşap yapılara sıçramasını önledi. Oteldeki turistler personelin yardımıyla tahliye edildi. Buna rağmen yaralanan 1'i ağır 12 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık 6 saatte itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamladı. Yapılan kontrollerde en üst kattaki odada ise Lübnan uyruklu Vivianne Saad(53) ile Dory Mhanna'nın (52) ise hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından savcı ile olay yeri inceleme ekipleri otelde inceleme yaptı. İnceleme sonrası odadaki banyoda hayatlarını kaybeden Vivianne Saad ile Dory Mhanna'nın cesetleri itfaiye ekiplerince kaşık sedyeye alınıp, cenaze aracına kadar taşındı. 2 turistin eşyalarını toparlarken dumandan etkilenip banyoya sığındığı ve banyoda hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Çiftin yan odadaki çocukları Shana Mhanna(18) ve Shırlay Mhanna'nın(23) yangından yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Vivianne Saad ile Dory Mhanna'nın odasından çıkan bir çantadaki para ve değerli eşyaları itfaiye ekiplerince alınıp, polise teslim edildi. Yanan otelin yan tarafındaki oteldeki turistlerin valizlerini alarak ayrıldıkları görüldü.

Öte yandan, yangın çok sayıda vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otelin çatı bölümünün alev alev yandığı ve vatandaşların panik anları yer aldı.

Yangını gören Betül Kızılkaya, "Bekçimiz gece saat 03.00 gibi bizi aradı. Yangının olduğunu ve gelmemiz gerektiğini söyledi. Alevler zaten oteli sarmıştı. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalıştık. İtfaiyeciler yangını söndürdü. 2 kişin kayıp olduğunu söylediler" dedi. - ANTALYA