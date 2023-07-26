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Antalya'da çıkan yangın seralara sıçramadan söndürüldü

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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangın, seralara ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında bir dönümlük sazlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, seralara ulaşmadan söndürüldü.

Cumalı Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangını gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen 4 itfaiye aracı ve 10 personelin müdahale ettiği ve vatandaşların da ilaçlama motorları ile hortumlarla su tutarak destek verdiği yangın, çevredeki seralara ulaşmadan söndürüldü.

Yangında bir dönümlük sazlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

İtfaiye Antalya Güncel Haberler

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