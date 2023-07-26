Antalya'da çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü. Bir ev ekiplerin zamanında müdahalesiyle yanmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.45 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerinde jandarma ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, 16 personel, 2 arazöz, 1 tanker ve 1 acil müdahale aracıyla yangını söndürme çalışması başlattı. Saatler süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alan ekipler, bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangını tamamen söndürdü. Bir ev ise ekiplerin zamanında müdahalesiyle yanmaktan son anda kurtarıldı. Çıkan yangında, 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü kaydedildi. - ANTALYA