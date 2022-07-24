Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Haberler

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Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

AA - Ayşe Yıldız - Güncel
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Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kundu bölgesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bölgeye giden Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, söndürme çalışmalarını koordine ediyor.

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Güncel Haberler

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