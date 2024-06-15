Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Aksu'nun Fettahlı Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormana sıçradı.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su tankeriyle müdahale ettiği alevler, büyümeden söndürüldü.
Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.