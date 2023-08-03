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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2,5 hektar alan zarar gördü.

Antalya'da orman yangını (2)

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 3 helikopter, 2 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile yürütülen söndürme çalışmalarının ardından yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2,5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Güncel Haberler

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