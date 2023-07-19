Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkisinde çıkan orman yangını, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Antalya'da çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya- Isparta sınırındaki Karaot mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda yangın söndürme ekibi alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bölgede 10 dönümlük alan zarar gördü.