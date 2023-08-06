Antalya'da çıkan orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangında yarım hektar alan zarar gördü.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Yangın, Çaltı Mahallesi İncirağacı mevkiinde saat 19.30 sıralarında başladı. Yangını gören yolcular hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar sonrası bölgeye arazöz, yangın helikopteri ve çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yarım hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel