Antalya'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın söndürme ekipleri, Kaş'taki yangını kontrol altına aldıktan sonra Kemer'deki görevlerine devam etti.
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. Ekipler, Kaş'taki yangını söndürdükten sonra tekrar Kemer'de görevlerine devam etti.
Göynük Değirmendere Mahallesi'nde devam eden yangına havadan ve karadan yoğun müdahaleler sürerken, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan Kalkan Mahallesi Arap Mezarı mevkiinde meydana gelen orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü. Söndürme çalışmalarının akabinde soğutma çalışmaları tamamlanan sahadaki yangın söndürme ekipleri Kemer yangınına geri döndü. - ANTALYA