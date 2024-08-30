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Antalya'da çıkan orman yangını 2 saatte söndürüldü

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Antalya'da Söğütlük mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının arı kovanlarını tütsüleyen bir vatandaşın yaktığı ateşten çıktığı belirlendi.

ANTALYA'da Söğütlük mevkisi olarak bilinen yerde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve kadardan müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangının arı kovanlarını tütsüleyen bir vatandaşın yaktığı ateşten çıktığı belirlenirken, alevler bir eve de sıçradı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'nde bulunan Söğütlük mevkisindeki ormanda çıktı. Ormandaki dumanı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye önce itfaiye ekipleri, ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı orman ekipleri sevk edildi. Hava ve kara araçlarının da destek verdiği yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak, 2 saatlik çalışmalar sonucu söndürüldü. Jandarma ekipleri, yaptığı çalışmalarda yangının bölgede bulunan arı kovanlarını tütsüleyen bir vatandaşın yaktığı ateş sebebiyle çıktığını belirledi. Diğer yandan yangının bir eve sıçradığı ve yangında mahallede bulunan seraların zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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