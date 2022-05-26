Antalya'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü - Haberler

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Antalya'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya Bulvarı'nda bulunan Şehitler Parkı'nda, iddiaya göre alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Y.A. ile Zafer Aysal (41) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, yanında bulunan bıçakla Aysal'ı karnından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Aysal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aysal'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şüpheli Y.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Sakarya, Antalya, Polis, Kepez, Güncel, Haberler

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