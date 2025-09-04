Antalya'da Çiftçilere Üzüm Sıkma Makinesi Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kumluca ilçesinde çiftçilere üzüm sıkma makinesi desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca verilen destekle çiftçilere pekmez yapımında büyük kolaylık sağlanması hedefleniyor.

Üzüm sıkma makineleri sayesinde üreticiler hem zamandan tasarruf edecek hem de daha hijyenik koşullarda üretim yapabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkan Kerem Kaya Turan, tarımsal üretimde çiftçilere farklı alanlarda desteklemeler yaptıklarını söyledi.

Desteklerle çiftçilerin geleneksel ürünlerin yaşatılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Turan, "Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çiftçilerimize farklı alanlarda desteklemeler yapıyoruz. Üzüm sıkma makinesi desteğimizin amacı da çiftçilerimizin geleneksel üretimlerine yardımcı olmak ve hijyenik bir ortamda üretim yapmalarını sağlamak." dedi.