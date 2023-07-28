Antalya'da çiçek üretici firmasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir çiçek toptancısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, çevrede güvenlik önlemleri alınmış durumda. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da bir çiçek üretici firmasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kepez ilçesinde Varsak mevkisi Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir çiçek toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınan işletmedeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.