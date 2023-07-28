Antalya'da çiçek üretici firmasında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da bir çiçek üretici firmasında çıkan yangın söndürüldü.

Kepez ilçesinde Varsak mevkisi Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir çiçek toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınan işletmedeki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam eden yangında depo kullanılamaz hale geldi, idari kesimde ise büyük hasar oluştu.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, gazetecilere, firmanın sektörde en fazla ihracat yapan üyelerinden olduğunu söyledi.

Henüz yangının nereden çıktığının bilinmediğini ancak elektrik kaynaklı olabileceğinin tahmin edildiğini belirten Yılmaz, "Çok şükür can kaybı, yaralı yok. Bizi teselli eden boyutu bu." dedi.

İdari kısmın ve deponun tamamen yandığını ifade eden Yılmaz, işletmede büyük zarar olduğunu kaydetti.