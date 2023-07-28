Antalya'da Çiçek İşleme Tesisi'nde Yangın Çıktı

Antalya'da Kepez ilçesinde bulunan bir çiçek işleme tesisi, 12.15 sıralarında çıkan yangın nedeniyle alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.