Antalya'da Çiçek İşleme Tesisi'nde Yangın Çıktı
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Antalya'da Kepez ilçesinde bulunan bir çiçek işleme tesisi, 12.15 sıralarında çıkan yangın nedeniyle alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Antalya'da Çiçek İşleme Tesisi'nde yangın
ANTALYA - Antalya'da Çiçek İşleme Tesisi'nde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulunuyor.
Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki çiçek işleme tesisinde 12.15 sıralarında yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel