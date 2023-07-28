Antalya'da Çiçek Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'da çiçek üretim, kesme, işleme ve depolama yapılan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Fabrikadaki zararın 20-30 milyon TL arasında olduğu belirtildi.

ANTALYA'da yıllık 8-10 milyon dolarlık ihracat yapan çiçek üretim, kesme, işleme ve depolama yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Fabrikadaki zararın 20- 30 milyon TL arasında olduğu belirtildi.

Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi 7785 Sokak'taki çiçek işleme, kesme ve depolama fabrikası ile idari binasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden çalışanlar, fabrikadan çıkıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelip yangına müdahale eden ekipler, diğer istasyonlardan destek isterken, fabrikadan yükselen duman gökyüzünü kapladı. Takviye ekiplerin yanı sıra söndürme çalışmalarına fabrika çalışanları ile vatandaşlar da destek verdi. 20'den fazla itfaiye aracıyla yaklaşık 50 itfaiye erinin katıldığı çalışmalarla yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.