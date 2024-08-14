Antalya'da cezaevi firarisi yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan ve teslim olmayan firari M.H.K, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı.
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda ekipler, cezaevinden izinli olarak çıkıp teslim olmayan firari M.H.K'yi yüzerek Kızılhisar Adası'na geçmeye çalışırken, Kaş ilçesi Başak Adası önlerinde yakaladı.
M.H.K, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.