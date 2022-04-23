Antalya'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli gözaltına alındı
AA - Orhan Çiçek - Güncel
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Antalya'nın Kemer ilçesinde birçok suçtan aranan şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde birçok suçtan aranan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirova Mahallesinde "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüte yardım etmek", "nitelikli yağma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından aranan şüpheli M.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.
AA / Orhan Çiçek - Güncel