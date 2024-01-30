Antalya'da çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalandı

Antalya'da 15 farklı dosyadan 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs, çakarlı otomobil ve çok sayıda sahte kimliklerle yakayı ele verdi.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Lara Caddesi üzerinde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri bir çakarlı otomobili durdurdu. Otomobildeki E.K. kimlik kontrolünde adına üst düzey yönetici kimliği olarak düzenlenmiş sahte kurum kimliği ibraz ettiği belirlendi. E.K'ya yapılan detaylı incelemede 15 farklı dosyadan 18 yıl 7 ay hapis cezası ve 445 bin TL, kesilmiş para cezası ile arandığı tespit edildi. Araçta ve üzerinde yapılan aramada kendi adına düzenlenmiş 3 adet sahte basın kartı ve bir adet telsiz ele geçirildi. Şüpheli E.K. hakkında "Kamu Kurumuna Ait Sahte Kimlik, Yalan Beyanda Bulunma, Sahte Basın Kartı, Çakarlı Araç Kullanma" işlem başlatıldı ve adliyeye sevk edildi. Otomobil ise trafik ekiplerince otoparka çekilerek para cezası uygulandı. - ANTALYA