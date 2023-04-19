Antalya'da çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalandı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hakkında 41 suç kaydı ve 13 suçtan yakalanma kararı olan bir kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hakkında 41 suç kaydı ve 13 suçtan yakalanma kararı olan bir kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada, 41 suç kaydı ve 13 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan S.İ'nin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda S.İ. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel