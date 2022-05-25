Antalya'da çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalandı - Haberler

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalandı
AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'nın Aksu ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalandı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fettahlı Mahallesi'nde, şüpheli bir kişinin evde saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda, 4 farklı suçtan hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Y.A. ekipler tarafından yakalandı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel