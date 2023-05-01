Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 81 kişi, eş zamanlı operasyonla yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonda 81 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezi ve ilçelerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Operasyona Asayiş Şube Müdürlüğü başta olmak üzere 45 ekip ve 114 personel destek verdi.

Eş zamanlı operasyonda aralarında "kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu satışı, fuhşa teşvik, cinsel saldırı, tehdit ve hakaret" suçlarından aranan 81 kişi yakalandı.