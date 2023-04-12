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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'da aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 62 kişi yakalandı.

Antalya'da aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 62 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" kişilere yönelik, 46 ekip ve 115 personelin katımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda aralarında "Kasten Yaralama", "Hırsızlık", "Dolandırıcılık", "Yağma", "Uyuşturucu Madde Ticareti", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Cinsel Saldırı", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından aranan 62 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler

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