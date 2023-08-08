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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı

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Antalya'da aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 45 şüpheli yakalandı.

Antalya'da aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 45 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilere yönelik, 45 ekip ve 106 personelin katımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler

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