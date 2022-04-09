Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı - Haberler

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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı adreslere operasyon düzenleyip sorgulamalar gerçekleştirdi.

Sorgulamalarda 41 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Haberler

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