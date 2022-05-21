Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde haklarında yakalama ve hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde haklarında yakalama ve hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, örgütün korkutucu gücünü kullanmak suretiyle yağma" suçundan 60 yıl hapis cezası bulunan B.Ş, başka biri adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

Öte yandan "kasten öldürme" suçundan aranan C.O ile "hırsızlık" suçundan 3 yıl 2 ay 26 gün hapis cezası bulunan R.K, ekiplerin çalışması kapsamında gözaltına alındı.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Haberler

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