Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 190 kişi yakalandı
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 190 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 190 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalara 84 ekip ve 193 personel katıldı.
Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 190 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.