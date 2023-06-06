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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 162 şüpheli yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 162 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 162 şüpheli yakalandı.

Antalya'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 162 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde 29 Mayıs-5 Haziran'da haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 162 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda uyuşturucu ve gümrük kaçağı ürünlerle ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel

Jandarma Antalya Güncel Haberler

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