Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı
AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 425 personelin katılımı ile Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında 9 bin 443 kişiyi sorgulandı.
Sorgulamalarda 11 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel