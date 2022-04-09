Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı - Haberler

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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 425 personelin katılımı ile Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında 9 bin 443 kişiyi sorgulandı.

Sorgulamalarda 11 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Antalya, Güncel, Haberler

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