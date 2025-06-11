Antalya'da Cep Telefonu Tamircisine Kurşunlama Saldırısı

ANTALYA'da iddiaya göre 5 aydır kendisinden istenen 3 milyon TL'yi ödemeyen cep telefonu tamircisi Mehmet Şahin Ö.'nün iş yeri, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından kurşunlandı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinin camı ile park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Dolaplıdere Caddesi'ndeki cep telefonu tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. Mehmet Şahin Ö., öğle saatlerinde iş yerine gelen 2 kişinin para isteğini geri çevirdi. Yaklaşık 1 saat sonra bu kez motosikletle gelen 2 kişi, iş yerinin karşısından tabancayla ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kimsenin yaralanmadığını, Mehmet Şahin Ö.'nün iş yerinin camının kırıldığı, Selvi S.'ye ait park halindeki otomobilin de isabet eden mermiler nedeniyle zarar gördüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Selvi S. ve babası, aracın içindeki cam kırıklarını temizlemeye çalıştı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mehmet Şahin Ö.'nün olaya ilişkin polise verdiği ifadede, kendilerini 'Daltonlar' olarak tanıtan kişilerin, yaklaşık 5 ay önce 3 milyon TL istediğini, bu süreçte telefon üzerinden ve yüz yüze görüşmelerde aynı kişilerin para istemeye devam ettiğini, reddedince de ailesiyle tehdit edildiğini anlattığı öğrenildi.

Muratpaşa Suç Araştırma ekiplerinin yaptıkları incelemede, olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya da çıktı. Görüntüde, siyah motosikletli ve kasklı 2 şüphelinin iş yeri önüne gelip saldırıyı gerçekleştirerek, kaçtıkları yer aldı.