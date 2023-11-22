Antalya'da Çekirdeksiz Biber Üretimi Yapan Ziraat Mühendisi Büşra Yapıcı, GROWTECH Antalya Fuarı'nda Sergilenecek

Antalya'da laboratuvar ortamında ıslah yöntemiyle çalışmalar yapan Petektar Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı ziraat mühendisi Büşra Yapıcı, atıştırmalık, dolmalık, üç burun, kapya ve turşuluk biberi çekirdeksiz olarak üretti. Yapıcı'nın çekirdeksiz biberleri, GROWTECH Antalya Fuarı'nda sergilenecek.

Antalya'da laboratuvar ortamında ıslah yöntemiyle çalışmalar yapan Petektar Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı ziraat mühendisi Büşra Yapıcı, atıştırmalık, dolmalık, üç burun, kapya ve turşuluk biberi çekirdeksiz olarak üretti.

Daha önce mor domates, 7 metre boyunda, normal bir fideden daha fazla verim alınabilen domates türleri geliştiren Yapıcı, tüketicinin çekirdeksiz biber talebi üzerine bu alanda çalışmaya başladı.

AR-GE merkezinde yaklaşık 10 yıllık çalışma neticesinde ıslah yöntemiyle tohumu üreten Yapıcı, temmuzda tohumlarını bahçesindeki seraya ekti. Yapıcı, eylül itibarıyla yetişen biberlerinden ilk hasadını gerçekleştirdi. Önce kapya biberden başlayan Yapıcı, daha sonra aynı uygulamayı farklı biber türlerinde yaparak, hepsinde başarılı sonuç elde etti.

Büşra Yapıcı'nın, TÜBİTAK'ın 4 yıl önce dahil olduğu proje, Antalya'da bugün başlayacak 27 ülkeden katılımcının yer alacağı GROWTECH Antalya Fuarı'nda 7. Bitki Islahı Proje Pazarı bölümünde sergilenecek.

Közdeki ve turşudaki biberin çekirdeği çıkarılmayacak

Ziraat mühendisi Yapıcı, AA muhabirine, üniversiteden mezun olduktan sonra daima farklı fikirler, değişik ürünler üzerine çalıştığını söyledi.

Biber konusunda köz biber ve turşu sektöründe çekirdeksiz biber talebi ile karşılaştığını dile getiren Yapıcı, bu konuda yaptığı araştırmalarda literatürde "çekirdeksiz biber" görmediğini belirtti. Bunun üzerine yoğunlaştığını anlatan Yapıcı, şunları söyledi:

"Köz olarak endüstride kullanılan kapya biberlerde ve turşuluklarda çekirdek çok büyük sorun, iş yükü gerektiriyor. 6 yıl tek başıma bu alanda çalıştım, literatürleri taradım, bulamadım. Projeye başladıktan sonra TÜBİTAK'a sunduk, onlar da destek verdi. TÜBİTAK'tan aldığımız destekle çekirdeksiz kapya elde etmek için önce hatlarımızı belirledik."

Temmuzda laboratuvar ortamında ıslah yöntemiyle geliştirdikleri tohumları, eylülde seraya diktiklerini anlatan Yapıcı, "Dayanamadım, biberlerin çok daha fazla büyümesini beklemeden içini açtım ve gördüm ki başarmışız. Şu anda atıştırmalık, dolmalık, üç burun, kapya, turşuluk tüm biber çeşitlerini çekirdeksiz olarak üretebiliyoruz." dedi.

Yapıcı, bu aşamadan sonra tohum konusunda seri üretime başlayacaklarını kaydetti.

Çekirdeksiz biber üretiminin sektörde bir heyecan oluşturduğunu ifade eden Yapıcı, "Endüstride büyük avantajlar sağlayacak. Konservelikte, salçalıkta, turşulukta çekirdeksiz biberler kullanılacak. Turşuda çekirdek olmayacak, direkt biberi yiyecekler. Çekirdeği sevmeyenler var." diye konuştu.

Biberler fuarda sergilenecek

Örtü altı tarım sektörü fuarlarından Growtech Antalya'nın bugün başlayacağını hatırlatan Yapıcı, fuar kapsamında yarın gerçekleştirilecek 7. Bitki Islahı Proje Pazarı'nda çekirdeksiz biberlerin sergileneceğini bildirdi.