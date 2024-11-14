Antalya'da Cayrokopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi

Antalya'da cayrokopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, meydana gelebilecek kazalarda ölüm ve yaralanmaları önlemek ve sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak amacıyla cayrokopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde, trafik kuralı ihlali yapan 127 sürücüye toplamda 155 bin lira para cezası uygulandı.