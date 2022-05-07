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Antalya'da çatıdan düşen çocuk ağır yaralandı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'da çatıdan düşen çocuk ağır yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde çatıdan düşen 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde çatıdan düşen 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akçaalan Mahallesi'nde tek katlı evin çatısında oynayan Suriyeli Hamza Elrıca, dengesini kaybederek bahçeye düştü.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen çocuğun yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

AA / Servet Tümer - Güncel

Suriyeli, Akçaalan, Antalya, Güncel, Haberler

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