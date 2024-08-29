Antalya'da Çatıda Mahsur Kalan Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Antalya'da yaptırdığı inşaatın çatısına çıkan bir kişi, merdivenin kayarak düşmesi sonucu çatıda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişi, sağlık durumuyla ilgili endişeleri dile getirdi.
ANTALYA'da yaptırdığı inşaatın çatısına tadilat amaçlı çıkan Aykut D., merdivenin kayarak düşmesiyle mahsur kaldı. 5 saat boyunca çatıdan inemeyen Aykut D.'yi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi 340 sokak üzerinde bulunan 2 katlı inşaatta meydana geldi. Yaptırdığı inşaatın çatısına tadilat amaçlı çıkan Aykut D., çatıya çıkarken kullandığı ahşap merdivenin zemin kata düşmesiyle çatıda mahsur kaldı. Aykut D., 5 saat boyunca çatıda mahsur kaldı. İnşaata gelen eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi merdivenli kurtarma aracının inşaatın bahçesine uygun olmadığını görünce, 18 metrelik ahşap merdiveni halat yardımıyla inşaatın çatısına çıkardı.
'ÜSTÜNE ATLAYACAKTIM YUKARIDAN'
İtfaiyecilerin çıkardığı merdivenle inşaatın çatısından inen Aykut D., inşaat kumlarını göstererek "Yukarıdan üstüne atlayacaktım" dedi. Aykut D.'nin eşi ise beli ve ayağının kırılabileceğini dile getirdi. İtfaiye ekipleri kurtarma operasyonunun ardından istasyona döndü.